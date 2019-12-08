В Санкт-Петербурге отец попытался зарезать сына из-за внезапно вспыхнувшей ссоры

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-08T12:40:37+03:00

Сейчас парень находится в больнице. А его отцу грозит до десяти лет тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Жуткая история разыгралась вчера, 7 декабря, в Калининском районе Санкт-Петербурга. В полицию позвонила взволнованная 48 летняя женщина, которая сообщила, что на ее сына только что напали в подъезде. Прибывший на место наряд обнаружил 22-летнего парня истекающим кровью: неизвестный ударил его ножом в грудь. Пострадавшего отправили в больницу в тяжелом состоянии.

- Спустя 10 часов после инцидента в районный отдел полиции поступила явка с повинной, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. Оказалось, что молодого человека пытался зарезать его собственный отец.

Мужчина пояснил стражам порядка, что сделал это на почве «внезапно возникшей ссоры». Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание, которое она предусматривает - до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU