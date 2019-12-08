Двухлетний ребенок пострадал в страшной аварии в Ленобласти

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-08T13:36:05+03:00

Автомобиль, в салоне которого находились мужчина, женщина и ребенок, вылетел на встречную полосу. Почему это случилось, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам. Фото: vk.com/dorinspb

Он находился в салоне авто, которым управляла 29-летняя женщина. В момент столкновения она погибла на месте

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Тяжелое ДТП случилось сегодня, 8 декабря, на 49 километре дороги «Санкт-Петербург – Кировск». По не установленным пока причинам автомобиль «ЗАЗ Шанс» под управлением 29-летней женщины вылетел на встречную полосу и на полной скорости лоб в лоб столкнулся с «Рено Логан».

- В результате аварии женщина скончалась до приезда «Скорой помощи», - отмечают в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. – Кроме нее в салоне находились два пассажира – мужчина 1996 года рождения и двухлетний ребенок. Их доставили в Шлиссельбургскую городскую больницу. Их диагнозы и состояние устанавливаются.

Кроме них в больницу доставили и водителя «Рено». Что именно случилось в ту роковую секунду, когда автомобиль вылетел на встречку, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам. На месте страшной аварии ведутся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU