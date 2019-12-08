Годовалый малыш захлебнулся в ванной из-за недосмотра матери в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 19:02 2019-12-08T22:11:24+03:00

Мальчика в ванной обнаружила мать. Она же, по предварительной версии, за ним не уследила. Фото: Олег ЗОЛОТО

Это уже второй трагический случай с детьми за минувшую субботу

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Еще одна жуткая история с участием маленького ребенка развернулась вчера, 7 декабря, в Санкт-Петербурге. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, в деревне Большие Колпаны в Гатчинском районе погиб годовалый малыш.

- Ребенок захлебнулся в ванной по недосмотру матери, - рассказал наш собеседник.

Отмечается, что на момент гибели мальчику был год и три месяца. Трагедия, по предварительной версии, случилась из-за банального родительского недсмотра: за малышом не уследила мать.

Семья, уточняет источник, благополучная, полная, на учете в медицинских учреждениях и отделе по делам несовершеннолетних не состоит. По факту случившегося проводится проверка.

Отметим, что это не единственный трагический инцидент, случившийся 7 декабря. Так, во Фрунзенском районе от удушья чуть не погиб четырехмесячный мальчик: пока отец спал, он намотал себе на голову полиэтиленовую пленку. Ребенка нашла мать, вернувшаяся вечером домой. Сейчас за его жизнь борются врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU