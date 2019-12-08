Антимопольщикам пожаловались на реконструкцию Лиговского путепровода почти за четыре миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 20:46 2019-12-08T20:49:23+03:00

Ранее работами на объекте занималась компания «Пилон». однако со своими обязательствами она не справилась. Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Ранее предполагалось, что магистраль расширят в 2021 году, однако предыдущий застройщик не справился с обязательствами. Теперь из-за претензий по тендеру этот срок может отодвинуться еще дальше

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Реконструкция Лиговского путепровода может снова застопориться. Компания «АБЗ-Дорстрой» пожаловалась антимонопольщикам на дирекцию транспортного строительства Санкт-Петербурга. Причиной стала конкурсная документация на выполнение работ: дорожники нашли в ней ряд моментов, которые их очень смутили. Например, странные сроки: по условиям тендера, проект реконструкции должен быть готов до 15-го декабря, а контракт с фирмой предполагается заключить только 19-го.

- Иными словами, рабочая документация, согласно закупочной документации, подлежит разработке ранее даты заключения контракта, что незаконно, - говорится в жалобе, опубликованной на сайте госзакупок.

Претензии у компании возникли и к оценке опыта участников. Согласно условиям тендера, свою квалификацию они могут подтвердить, представив хотя бы одну работу по госконтракту, выполненную в течение года – в то время как на реконструкцию Лиговского путепровода отводится три.

Реакции от ФАС и дирекции транспортного строительства пока не поступило. Напомним, что сумма контракта составляет 3,9 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU