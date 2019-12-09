Пять пассажиров автобуса пострадали в ДТП с «Газелью» в Кировском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 08:08 2019-12-09T08:08:25+03:00

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Серьезная авария произошла в Кировском районе Петербурга. Вечером в воскресенье, 8 декабря, маршрутка № 306, полная пассажиров, остановилась перед светофором на Дороге на Турухтанные острова, согласно правилам дорожного движения. Неожиданно, в автобус на скорости сзади влетела «Газель».

- За рулем маршрутки находился 44-летний водитель. В 22:35 он остановился перед красным сигналом светофора на перекрестке Дороги на Турухтанные острова и Маршала Жукова. В этот момент сзади в него влетел «Грузовик», - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

Удар оказался не очень сильным, однако пассажиры автобуса все же пострадали. Прибывшие на место медики осмотрели людей. У пятерых из них были травмы легкой степени вреда здоровью.

Разбираться с аварией прибыли также сотрудники дорожной полиции. Однако водителя «Газели» они на месте не застали. Мужчина, бросив машину, сбежал. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU