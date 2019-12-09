Во вторую неделю декабря в Петербурге сохранится теплая погода

СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-09T08:56:05+03:00

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Вместо сугробов и метели, в Петербурге идут дожди, а под ногами «чавкают» слякоть и лужи. Минувшие выходные оказались пасмурными, периодически капли барабанили по крышам и подоконникам. Вторая неделя зимы в Северной столице снова выдастся теплой. Только ночью температура воздуха будет немного опускаться ниже нуля. Вот, и понедельник, 9 декабря, начался с дождя.

- Днем 9 декабря временами будет идти небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ожидается в районе плюс 4-6 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Во вторник, 10 декабря, погода особо не изменится: снова дожди и плюс 2-4 градуса. Возможно, пойдет мокрый снег. Также синоптики обещают, что во второй половине дня температура все же пойдет на снижение, но не сильно, до 0 градусов.

В ночь на среду, 11 декабря, лужи и слякоть подморозит. Метеорологи обещают понижение температуры до минус 2-4 градусов. Поэтому утром петербуржцам стоит опасаться опасного гололеда. Днем снова ожидается дождь, мокрый снег и 0 градусов.

Но несмотря на такой жаркий декабрь, синоптики все же обещают похолодание. Но ненадолго.

ИСТОЧНИК KP.RU