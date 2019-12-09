2019-12-09T10:19:55+03:00
Происшествия

Понедельник в Петербурге начался с минирований судов, больниц, метро, Пулково и Эрмитаж

Последний - даже не смотря на то, что музей закрыт
Петр КИБЕР
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Эрмитаж попал в число "заминированных" даже несмотря на выходной день.Эрмитаж попал в число "заминированных" даже несмотря на выходной день.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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«Эпидемия» минирований, которая длится в Петербурге уже больше недели, продолжилась с новой силой. Утром 9 декабря сообщения с угрозами взрыва поступили по электронной почте в различные организации и ведомства. В том числе в суды, больницы, некоторые станции метрополитена, а также Пулково и Эрмитаж. Даже несмотря не то, что в музее в понедельник выходной.

- Эвакуируются Октябрьский, Петродворцовый, Сестрорецкий, Выборгский, Невский районные суды, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Учитывая широкий список «заминированных» объектов, то проверка предстоит большая. Впрочем, кое-где специалисты уже осмотрели помещения и, ничего не найдя (что не удивительно), разрешили вернуться судам к работе.

Об ограничениях в подземке или аэропорту не сообщается. По поводу эвакуаций в больницах также сведений нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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