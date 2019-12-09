Понедельник в Петербурге начался с минирований судов, больниц, метро, Пулково и Эрмитаж
«Эпидемия» минирований, которая длится в Петербурге уже больше недели, продолжилась с новой силой. Утром 9 декабря сообщения с угрозами взрыва поступили по электронной почте в различные организации и ведомства. В том числе в суды, больницы, некоторые станции метрополитена, а также Пулково и Эрмитаж. Даже несмотря не то, что в музее в понедельник выходной.
- Эвакуируются Октябрьский, Петродворцовый, Сестрорецкий, Выборгский, Невский районные суды, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Учитывая широкий список «заминированных» объектов, то проверка предстоит большая. Впрочем, кое-где специалисты уже осмотрели помещения и, ничего не найдя (что не удивительно), разрешили вернуться судам к работе.
Об ограничениях в подземке или аэропорту не сообщается. По поводу эвакуаций в больницах также сведений нет.
ИСТОЧНИК KP.RU