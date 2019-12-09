2019-12-09T14:27:32+03:00
Происшествия

Мужчина убил и расчленил своего брата в квартире в Мурино

Избавившись от трупа, подозреваемый уехал в Башкортостан
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина убил и расчленил брата в Мурино, а по том уехал в БашкортостанМужчина убил и расчленил брата в Мурино, а по том уехал в БашкортостанФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Жуткое убийство произошло в Ленинградской области, городе Мурино. Там, в одной из квартир новостройки мужчина пролил кровь своего двоюродного брата, а, чтобы скрыть преступление, решил от него избавиться – по частям. Несмотря на то, что он тщательно спрятал останки трупа, правоохранители все же вышли на расчленителя. Об этом стало известно в понедельник, 9 декабря.

- Во время надзора за работой оперативников МВД Всеволожского района, установлен факт исчезновения мужчины, при этом обстоятельства имеют явно криминальный характер. Однако проверка органами предварительного расследования по данному факту не проводилась, - рассказали в прокуратуре Ленобласти.

Всеволожская прокуратура отправила материалы дела в следственный комитет, после чего 22 ноября 2019 года было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Началось расследование, и правоохранители вышли на двоюродного брата пропавшего, который неожиданно уехал из Ленобласти в город Салават Республики Башкортостан. Он признался в то, что убил своего родственника. А чтобы скрыть труп, расчленил его в квартире в Мурино.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение, и он находится под стражей в ожидании суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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