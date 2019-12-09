2019-12-09T14:34:42+03:00
Происшествия

У СКК сгорел строительный мусор на площади 100 квадратных метров

Здание при пожаре не пострадало
Петр КИБЕР
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На территории у СКК горел строительный мусор. Фото: паблик "Протестный Петербург"На территории у СКК горел строительный мусор. Фото: паблик "Протестный Петербург"
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Несколько пожарных машин примчались днем 9 декабря к СКК Петербургский. Здесь, за строительным забором спорткомплекса что-то происходило. Прохожие делали фото клубов черного дыма, но все оказалось не так страшно, как казалось.

- 13.08 на территории у СКК горел мусор на площади 100 квадратных метров. 13.22 локализация. Сведений о пострадавших не поступало, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Пока точных данных о происшествии нет, однако известно, что горело не само здание спорткомплекса, а стройматериалы и мусор, которые складируют рабочие, занимающиеся реконструкцией СКК.

По какой причине произошло ЧП, сейчас выясняют дознаватели. Ущерба постройке пламя не нанесло.

Напомним, что в настоящее время в СКК идут подготовительные работы к будущей реконструкции комплекса. В будущем здесь должен появиться хоккейный стадион вместимостью в 23 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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