2019-12-09T15:16:42+03:00
Общество

В Петербурге разведут Троицкий и Благовещенский мосты

Со сложностями водители и пешеходы столкнутся две ночи подряд
Ольга НАЗАРКИНА
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Троицким мостом невозможно будет воспользоваться в ночь на 11 декабря с 01.20 до 04.50.Троицким мостом невозможно будет воспользоваться в ночь на 11 декабря с 01.20 до 04.50.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Благовещенский и Троицкий мосты будут внеурочно разводить в Петербурге в ночь с 9 на 10 декабря 2019 года и 10 декабря на 11 декабря 2019 года.

Как уточнили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), Благовещенский мост окажется недоступен в ночь на 10 декабря с 01.25 до 05.00, а Троицким мостом невозможно будет воспользоваться в ночь на 11 декабря с 01.20 до 04.50.

- Разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время, - добавили в КРТИ.

Напомним, навигация в Северной столице завершилась 30 ноября. В «Мостотресте» тогда сообщили, что мосты на Неве и Малой Неве не будут разводиться до 10 апреля, а в рукавах главной петербургской реки - с 15 ноября по 20 апреля. Однако, в компании предупредили о возможной технологической разводке переправ.

Новый сезон навигации начнется в Петербурге 10 апреля 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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