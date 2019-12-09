Троллейбус №37 будет работать в новогоднюю и рождественскую ночи

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-09T15:20:52+03:00

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До новогодних праздников осталось всего ничего - три недели, а значит скоро вся страна и Петербург тоже окунется в торжества и долгие выходные. Основные даты из них - 31 декабря и 7 января. В эти ночи для удобства горожан будет работать ночной транспорт, в том числе троллейбус.

- На юго-западе во время крупных праздничных дат и городских мероприятий будет работать маршрут троллейбуса №37, следующий от станции метро «Проспект Ветеранов» по одноименному проспекту до улицы Пионерстроя, - сообщает пресс-служба Горэлектротранса.

Ночные троллейбусы будут работать с 00:00 до 06:00 с интервалом в 30 минут. А после 6 часов утра перейдут на стандартное дневное расписание.

Это уже не коснется юго-запада, но напомним, что в новогоднюю ночь Невский проспект будет пешеходным с 23:00 31 декабря и до утра 1 января. Автомобилистам и гостям праздника стоит быть внимательнее на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU