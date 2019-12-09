2019-12-09T15:20:57+03:00
Происшествия

Свердловская набережная встала из-за массового ДТП

Грузовик снес около 20 метров разделительной ограды
Лилия КОЗЛОВА
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Две массовые аварии заблокировали движение по Свердловской набережной в ПетербургеДве массовые аварии заблокировали движение по Свердловской набережной в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге полностью встала Свердловская набережная. Днем в понедельник, 9 декабря, около двух часов произошли сразу две массовые аварии в обоих направлениях. На 15:15 часов вдоль Невы образовалась пробка более чем в четыре километра.

- Минимум шесть участников ДТП, сломано около 20 метров забора, у грузовика больше нет зада, - рассказали автомобилисты, застрявшие в пробке.

Затор в сторону Малоохтинской набережной начинает от дома 62 по Свердловской набережной до Арсенальной улицы. Машины еле продвигаются по одной свободной полосе движения.

Вторая авария из трех автомобилей произошла в обратную сторону на подъезде в Малоохтинскому мосту на 3,5 километра. Усугубляют ситуацию дорожные работы.

О том, насколько сильно побились автомобили и есть ли пострадавшие в авариях, сообщений нет. На месте уже работаю сотрудники дорожной полиции и проводят проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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