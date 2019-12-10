Хулиганы сломали шлагбаумы и изрисовали машину в Невском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 08:17 2019-12-10T08:17:35+03:00

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Неизвестные петербуржцы устроили самосуд за неправильную парковку возле одного из домов в Невском районе города. В сети во вторник, 10 декабря, появились фотографии со сломанным шлагбаумом на подземную парковку на Русановской улице, а также автомобилем, стоящим на газоне. На капоте машины большими, черными буквами написано: «Урод».

- Случайно никто не знает хозяина или хозяйку автомобиля? Скорее всего хозяина, так как была подвинута сфера перед тем как это взгромоздилось на газон. И пострадали шлагбаумы в паркинге, - рассказал местный житель, опубликовавший снимки.

Кто-то сломал шлагбаумФото: СОЦСЕТИ

Однако пользователи сети с автором фото не согласились, отметя, что вряд ли хозяин машины стал бы парковать ее на газоне, если бы сломал шлагбаумы. Тогда он бы легко мог проехать на платную парковку.

- Вообще машина не причем. Портить чужое имущество – последнее дело. Есть претензии к водителю, оставь свой номер под стеклом, чтобы разбираться законными методами, а не устраивать самосуд, - осудили вандалов петербуржцы.

ИСТОЧНИК KP.RU