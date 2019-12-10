2019-12-10T09:29:54+03:00
Общество

Четверть петербуржцев готовы к переезду в другой город ради работы

Нередки предложения вахтового метода трудоустройства
Лилия КОЗЛОВА
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Четверть петербуржцев готовы переехать в другой город ради работыЧетверть петербуржцев готовы переехать в другой город ради работыФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Жители Петербурга в поисках работы не исключают возможности переезда из любимого, дождливого города поэтов и художников. Оказалось, что больше четверти соискателей готовы покинуть Северную столицу ради интересной вакансии. Данные результаты исследования появились во вторник, 10 декабря.

- Работодатели часто нуждаются в специалистах определенной квалификации, а на местном рынке их может не хватать. Поэтому компании ищут сотрудников в других регионах и помогают им с переездом. Это обычная практика при найме высококвалифицированных кадров. Впрочем, дефицит кадров может коснуться и массовых профессий. Тогда их также ищут по всей стране, предлагают более высокие зарплаты и компенсируют затраты на переезд и адаптацию в другом городе, - рассказала директор по маркетингу сервиса Работы.ру Ксения Курникова.

Согласно исследования сервиса, из 1,5 миллионов резюме жителей Петербурга, около 25 процентов согласны на переезд. Нередко работодатели ищут высококвалифицированных специалистов в разных городах и странах с расчетом на то, чтобы забрать их к себе. Так, в декабре в Северной столице появились вакансии для врачей с трудоустройством в Германию. Для этого необходимо иметь высшее медицинское образование и знать немецкий язык.

Зачастую работодатели сами готовы помочь с переездом и устройством на новом месте своим работникам. Также нередки предложения работы вахтовым методом – долговременные командировки в другой город с предоставлением жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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