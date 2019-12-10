Петербуржец фотографировал голую 13-летнюю девочку, заманив ее к себе в машину

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-10T10:00:29+03:00

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Школьница из Петербурга стала жертвой извращенца, который развратил ее через социальные сети. Взрослый мужчина около месяца вел с девочкой переписку, а после позвал ее на интимную встречу в своей машине, чтобы сделать несколько обнаженных снимков. Возможно, любитель малолеток собирался дальше продолжить общение с 13-летней. Однако вмешалась мать девочки, которая узнала о происходящем и в понедельник, 9 декабря, обратилась в полицию.

- Женщина рассказала, что с октября по ноябрь 2019 года мужчина под псевдонимом «Даниил Громов» вел переписку в соцсети с ее 13-летней дочерью. В начале ноября этот человек приехал на машине в поселок Понтонный в Колпино, где она живет с девочкой, чтобы встретиться со школьницей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Встреча мужчины и девочки произошла в черном «Шевроле Круз» возле дома 13 по улице А. Товпеко. Он попросил школьницу раздеться, а сам фотографировал ее обнаженное тело. За это «Даниил Громов» дал девочке 1,5 тысячи рублей.

Правоохранители выяснили, в какой машине произошла та интимная встреча. Оказалось, что она принадлежит 42-летнему мужчине, жителю Калининского района.

На данный момент подозреваемого разыскивают. Ему грозит уголовное дело за развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU