Ночью на Пяти углах подростки устроили файер-шоу

СЕГОДНЯ 10:49 2019-12-10T13:06:03+03:00

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Настоящее огненное шоу устроили вечером 9 декабря руферы-подростки, забравшиеся на крыши соседний домов в районе Пяти углов на Загородном проспекте. Участвовали в огненном представлении около десятка молодых люде и девушек.

- Пять углов. Жгут файеры на крыше, - сообщали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы.

А вот оценка происходящего оказалась разной. Кто-то, судя по всему помоложе, восхитился поступком руферов: «Ждем кучу недовольных комментариев от диванных домоседов, которые всего боятся».

А вот другие петербуржцы с такой постановкой вопроса не согласились: «Если бы я там жила и мне утром на работу, и ребенок проснулся и не спит... Я бы ***** из ружья для полного веселья этих уродов без мозгов и представлений. Интересно, а сколько лет этим имбицилам?».

В итоге дискуссия в соцсетях растянулась на 200 с лишним комментариев. Большинство горожан выступают против нарушения общественного спокойствия, а молодежь, соответственно, против.

ИСТОЧНИК KP.RU