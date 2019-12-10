У петербургской бизнес-леди угнали белый Lexus за 6,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-10T10:52:15+03:00

В Петербурге угнали белый Lexus за 6,5 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дорогая иномарка пропала, пока предприниматель отошла по делам на пару часов

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Полиция Петербурга разыскивает дорогостоящую иномарку за 6,5 миллионов рублей. В понедельник, 9 декабря, местная 35-летняя бизнес-леди приехала на своем белом Lexus LX-570 по делам на Южную дорогу, а когда вышла через два часа, машины на месте уже не было. В панике, женщина позвонила правоохранителям.

- По рассказам заявительницы, 9 декабря она оставила свою машину возле дома 9 по Южной дороге в 17:00. В 18:50 она вернулась обратно, однако автомобиля уже не было, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Машина совсем новая, 2019 года выпуска. Автомобиль застрахован, однако системами слежения не оборудован. Также на территории, откуда был угнан Lexus нет видеонаблюдения, поэтому найти воров будет затруднительно.

На данный момент по факту возбуждено уголовное дело. Полиция приступила к розыску элитной иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU