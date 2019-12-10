Лже-минера задержали пьяным в Сестрорецке

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-10T11:48:32+03:00

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Полиция Петербурга задержала подозреваемого «телефонного террориста». В понедельник, 9 декабря, правоохранители возбудили уголовное дело о ложном сообщении об угрозе взрыва в отношении 56-летнего местного жителя. В момент ареста мужчина был сильно пьян.

- В 17:43 часов 5 декабря на телефон 112 поступило сообщение от неизвестного с неустановленного номера. Человек на проводе сказал, что «у него забрали телефон и все взорвется», - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

С помощью геопозицирования удалось установить, откуда исходил звонок – от дома 20 по улице Володарского в городе Сестрорецке. Наряд защитников правопорядка прибыл на место и обнаружил у данного дома пьяного мужчину.

Задержанный оказался безработным. При установлении личности выяснилось, что он трижды привлекался по уголовным делам, последний раз, в 2017 году по аналогичному случаю – ложному сообщении о терроризме.

Сейчас подозреваемый отпущен под обязательство о явке. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU