Под Петербургом задержали москвича с 9 килограммами наркотиков

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-10T12:21:53+03:00

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Транспортные полицейские Петербурга задержали мужчину с большой партией наркотиков. Как стало известно во вторник, 10 декабря, правоохранители поймали подозреваемого недалеко от железнодорожной станции Тосно в Ленобласти. В общей сложности у него было девять килограммов запрещенных веществ.

- Сотрудниками транспортной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий получена информация о том, что вблизи железнодорожной станции Тосно Ленинградской области будет осуществлена закладка порядка 10 килограммов наркотического средства, - сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Правоохранители на перегоне между 36 и 44 километрами Тосненского района обнаружили автомобиль, за рулем которого находился 45-летний житель подмосковной Балашихи. В машине у него было спрятано 5 свертков с порошком. Недалеко от железнодорожных путей под ветками было спрятано еще 4 свертка. В них оказались наркотические вещества «соль» и мефедрон, общей массой 9 килограммов.

Выяснилось, что задержанный систематически перевозил и продавал наркотики. Закупку он делал в интернете. Последняя партия ему обошлась в три миллиона рублей. Заработать на ней он планировал 16 миллионов. По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU