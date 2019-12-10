Петербуржец во время танцев в гей-клубе делал селфи и потерял «Айфон»

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-10T12:40:28+03:00

Подбирать гаджет с пола он побоялся, а найти пропажу попросил полицию

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Веселая ночь, проведенная в клубе «Центральная станция», принесла не только хорошее настроение жителю Северной столицы, но и боль утраты. Во время бурного танца он делал селфи и не удержал в руках дорогой «Айфон». Найти телефон в толпе хозяин не смог.

- 9 декабря от уроженца Свердловской области, проживающего в Петербурге, поступило заявление поступило заявление об утере телефона «Айфон 11». Все произошло в ночь субботы, 7 декабря, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Поскольку в клубе было много народа, то упавший телефон поднимать с пола 32-летний мужчина побоялся. Он продолжил веселиться и выпивать, а поисками гаджета стоимостью 60 тысяч рублей решил озадачить полицию.

Надо сказать, что вышеуказанный клуб, расположенный на улице Ломоносова в самом центре Санкт-Петербурга, известен как место тусовок представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

ИСТОЧНИК KP.RU