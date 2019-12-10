Школьники избили жителя Ленобласти за бутылку водки

СЕГОДНЯ 12:54 2019-12-10T12:54:40+03:00

Трое подростков в Ленобласти напали на мужчину за бутылку водки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Подростки напали на мужчину и ограбили его

Изменить размер текста: A A

В поселке Мга Ленинградской области трое подростков подозреваются в жестоком нападении на 55-летнего мужчину. Мальчиков в возрасте от 15 до 17 лет задержали в связи с ограблением 55-летнего мужчины возле железнодорожной станции. По факту возбуждено уголовное дело.

- Около полуночи 8 декабря в полицию позвонил 55-летний безработный житель Мги. Он рассказал, что в 23:50 возле вокзала на него напали трое неизвестных, избили руками и ограбили, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Парни отобрали у мужчины мобильный телефон и пакет, в котором была бутылка водки. После этого нападавшие быстро сбежали.

Оперативники направились на место. Спустя небольшой промежуток времени, около 1:00 9 декабря они задержали троих подозреваемых у дома 10 по улице Димитрова. Ими оказались двое 15-летних мальчиков, жителей Петербурга, а также 17-летний житель города Отрадное. Полиция успела изъять только украденный телефон.

Один из подозреваемых 15-летних парней уже был привлечен к уголовной ответственности за грабеж в январе 2019 года. Всем троим грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU