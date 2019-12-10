2019-12-10T13:13:45+03:00
Общество

Петербуржцы возглавили топ самых молчаливых пассажиров такси

Жители Северной столицы не любят говорить с водителями о политике и религии
Лилия КОЗЛОВА
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Жители Петербурга возглавили топ самых молчаливых пассажиров таксиЖители Петербурга возглавили топ самых молчаливых пассажиров таксиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жители Петербурга предпочитают ездить в такси молча. Петербуржцы возглавили топ самых неразговорчивых пассажиров – больше четверти опрошенных в рамках исследования горожан признались, что обычно не общаются с водителями. При этом, за приятную беседу некоторые клиенты ставят таксистам высокую оценку.

- Табуированными темами для разговоров с таксистами оказались личные проблемы и семья. Также резко негативно пассажиры Северной столицы реагируют, если с ними начинают говорить о политике или религии. Против первой темы проголосовали 32 процента опрошенных, а против беседы о вере – 51 процент, - говорится в исследовании сервиса «Ситимобил».

Среди популярных тем для общения у пассажиров не только Петербурга, но и по всей стране, оказались: ситуация на дорогах, интересные истории от водителей, погода и работа.

На втором месте среди молчунов посте петербуржцев оказались москвичи – 23 процента предпочитают не говорить с таксистами. А вот скрасить поездку непринужденной беседой предпочитают жители Краснодара, Новосибирска и Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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