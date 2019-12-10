Петербуржцы возглавили топ самых молчаливых пассажиров такси
Жители Петербурга предпочитают ездить в такси молча. Петербуржцы возглавили топ самых неразговорчивых пассажиров – больше четверти опрошенных в рамках исследования горожан признались, что обычно не общаются с водителями. При этом, за приятную беседу некоторые клиенты ставят таксистам высокую оценку.
- Табуированными темами для разговоров с таксистами оказались личные проблемы и семья. Также резко негативно пассажиры Северной столицы реагируют, если с ними начинают говорить о политике или религии. Против первой темы проголосовали 32 процента опрошенных, а против беседы о вере – 51 процент, - говорится в исследовании сервиса «Ситимобил».
Среди популярных тем для общения у пассажиров не только Петербурга, но и по всей стране, оказались: ситуация на дорогах, интересные истории от водителей, погода и работа.
На втором месте среди молчунов посте петербуржцев оказались москвичи – 23 процента предпочитают не говорить с таксистами. А вот скрасить поездку непринужденной беседой предпочитают жители Краснодара, Новосибирска и Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU