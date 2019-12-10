Эрмитаж выберет лучшую новогоднюю игрушку

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-10T13:35:36+03:00

На конкурс в петербургский музей прислано более 500 украшений со всего мира

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Государственный Эрмитаж выберет самую лучшую новогоднюю игрушку. В субботу, 7 декабря, завершился прием заявок на международный конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа». В 2019 году музей получил более 500 елочных украшений. Лучшие из лучших будут объявлены 16 декабря на торжественной церемонии награждения в главном музее Петербурга.

- В этом году у нас уже второй раз заявлена спецноминация «Таланты Чеченской Республики». Мы получили оттуда более 25 экспонатов. Также мы провели в Петербурге творческий мастер-класс среди детей 5-7 лет, призванный поддержать старинную традицию создания новогодних игрушек своими руками. После окончания две трети работ были отобраны для участия в конкурсе на общих условиях, - рассказал один из организаторов конкурса Юрий Берестов.

Конкурс на самую лучшую елочную игрушку в Эрмитаже проводится уже третий год подряд. В этот раз темой стал грядущий 225-летний юбилей музея. Критерии для участников следующие: украшения должны отражать характер самого музея и его обитателями, быть не более 15 сантиметров.

Сто лучших работ, по мнению жюри, украсят праздничные новогодние ели в Государственном Эрмитаже. Теперь каждый посетитель музея сможет полюбоваться авторскими игрушками в течение новогодних каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU