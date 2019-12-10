Пожар охватил цех на Кировском заводе Петербурга
На Кировском заводе Петербурга произошел пожар. Возгорание началось в 13:05 во вторник, 10 декабря, в одном из цехов. Огонь охватил обстановку площадью в 40 квадратных метров. На место незамедлительно выехали спасатели МЧС Северной столицы.
- В одном из цехов произошел разлив расплавленного метала из чаши с последующим возгоранием, - сообщили в МЧС Петербурга.
Тушить пожар отправились шесть единиц техники и 36 человек. Из здания были эвакуированы 30 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
К 13:51 возгорание было локализовано. На данный момент спасатели занимаются окончательным тушением, а также проверкой здания.
ИСТОЧНИК KP.RU