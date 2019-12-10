2019-12-10T13:56:00+03:00
Происшествия

Пожар охватил цех на Кировском заводе Петербурга

Возгорание началось из-за разлива расплавленного метала
Лилия КОЗЛОВА
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На Кировском заводе произошел пожар в цехуНа Кировском заводе произошел пожар в цехуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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На Кировском заводе Петербурга произошел пожар. Возгорание началось в 13:05 во вторник, 10 декабря, в одном из цехов. Огонь охватил обстановку площадью в 40 квадратных метров. На место незамедлительно выехали спасатели МЧС Северной столицы.

- В одном из цехов произошел разлив расплавленного метала из чаши с последующим возгоранием, - сообщили в МЧС Петербурга.

Тушить пожар отправились шесть единиц техники и 36 человек. Из здания были эвакуированы 30 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

К 13:51 возгорание было локализовано. На данный момент спасатели занимаются окончательным тушением, а также проверкой здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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