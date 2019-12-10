Фигуранты по делу о теракте в петербургском метро получили от 19 лет до пожизненного заключения

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-10T14:07:20+03:00

Сроки по делу о теракте в метро составили от 19 лет до пожизненного. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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Сегодня, 10 декабря, в на базе 1-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге оглашали приговор в отношении фигурантов по делу о теракте в метро. На скамье подсудимых были 11 человек, каждому из которых грозили длительные тюремные сроки. Так и получилось.

- Обвиняемые вину не признают. Единственной женщине - Шохисте Каримовой, стало плохо в здании суда, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» .

Впрочем, на судью все обстоятельства впечатления не произвели и он зачитал приговор:

Аброру Азимову в виде пожизненного лишения свободы в ИК особого режима со штрафом в размере 800 000 р.

Акраму Азимову - 28 лет в ИК строгого режима и штраф в размере 700 000 р.

Содику Ортикову - 22 года в ИК строгого режима со штрафом в размере 500 000 р.

Шохисте Каримовой - 20лет в ИК общего режима со штрафом в 500 000 р.

Махамадюсуну Эрматову - 28 лет в ИК строгого режима плюс штраф в размере 600 000 р.

Ибрагимжону Эрматову - 27 лет в ИК строгого режима со штрафом в 600 000 р.

Махамадюсуфу Мирзаалимову - 20 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 500 000 р.

Аъзамжону Махмудову - 20 лет в ИК строгого режима и штраф 500 000 р.

Сайфилле Хакимову - 19 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 500 000 р.

Бахрому Эргашеву 19 лет лишения свободы в ИК строгого режима плюс штраф 500 000 р.

Дилмуроду Муидинову в виде лишения свободы сроком на 20 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 500 000 р.

Также удовлетворен гражданский иск Санкт-Петербургского метрополитена на сумму 695 тысяч рублей.

Напомним, что теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. На станции «Технологический институт» подорвался террорист-смертник. Вместе с ним погибли 15 мирных граждан.

Осужденных сегодня фигурантов обвиняли в пособничестве. Сами они уверяют, что были лишь знакомы с террористом.

ИСТОЧНИК KP.RU