Фигуранты по делу о теракте в петербургском метро получили от 19 лет до пожизненного заключения
Сегодня, 10 декабря, в на базе 1-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге оглашали приговор в отношении фигурантов по делу о теракте в метро. На скамье подсудимых были 11 человек, каждому из которых грозили длительные тюремные сроки. Так и получилось.
- Обвиняемые вину не признают. Единственной женщине - Шохисте Каримовой, стало плохо в здании суда, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» .
Впрочем, на судью все обстоятельства впечатления не произвели и он зачитал приговор:
Аброру Азимову в виде пожизненного лишения свободы в ИК особого режима со штрафом в размере 800 000 р.
Акраму Азимову - 28 лет в ИК строгого режима и штраф в размере 700 000 р.
Содику Ортикову - 22 года в ИК строгого режима со штрафом в размере 500 000 р.
Шохисте Каримовой - 20лет в ИК общего режима со штрафом в 500 000 р.
Махамадюсуну Эрматову - 28 лет в ИК строгого режима плюс штраф в размере 600 000 р.
Ибрагимжону Эрматову - 27 лет в ИК строгого режима со штрафом в 600 000 р.
Махамадюсуфу Мирзаалимову - 20 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 500 000 р.
Аъзамжону Махмудову - 20 лет в ИК строгого режима и штраф 500 000 р.
Сайфилле Хакимову - 19 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 500 000 р.
Бахрому Эргашеву 19 лет лишения свободы в ИК строгого режима плюс штраф 500 000 р.
Дилмуроду Муидинову в виде лишения свободы сроком на 20 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 500 000 р.
Также удовлетворен гражданский иск Санкт-Петербургского метрополитена на сумму 695 тысяч рублей.
Напомним, что теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. На станции «Технологический институт» подорвался террорист-смертник. Вместе с ним погибли 15 мирных граждан.
Осужденных сегодня фигурантов обвиняли в пособничестве. Сами они уверяют, что были лишь знакомы с террористом.
ИСТОЧНИК KP.RU