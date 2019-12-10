2019-12-10T14:37:08+03:00
Общество

В Петербурге от гриппа привились 2,7 миллиона человек

Это 51 процент официального населения города
Петр КИБЕР
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Прививку от гриппа сделали больше половины петербуржцев.Прививку от гриппа сделали больше половины петербуржцев.Фото: Никита ГАРАЩУК
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Прививка от гриппа - почти обязательное мероприятие для каждого петербуржца. Начиная с ноября у всех станций метро стоят медицинские бригады, где можно «уколоться». Прививают также в поликлиниках, на работе и много где еще. Не все горожане верят в силу вакцины, однако больше половины жителей Северной столицы решили поставить себе прививку от гриппа. Промежуточные итоги вакцинации подвели в Роспотребнадзоре.

- Продолжается иммунизация против гриппа, на 09.12.2019г. в городе привито против гриппа 2 730 038 человек, что составило 51,0% населения Санкт-Петербурга. - сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В данным момент эпидемии гриппа или острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в городе нет. Но тем, кто привился недавно, советуют не контактировать с больными и не ходить лишний раз в людные места.

Общий совет всем горожанам - повышать свой иммунитет: закаляться, есть продукты с содержанием витамина С (клюква, лимон и пр.). А также не брезговать чесноком и луком, которые помогают организму бороться с инфекциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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