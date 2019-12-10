В Кронштадте уберут сотовые антенны с крыш жилых домов

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-10T14:56:24+03:00

В Кронштадте уберут сотовое оборудование с крыш жилых домов и установят систему антенных матч Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В петербургском Кронштадте уберут сотовые антенны с крыш жилых домов и установят новые, отдельно стоящие мачты. Во вторник, 10 декабря, в администрации района рассказали, что это позволит исправить существующие в городе проблемы с зоной покрытия связи, а также улучшить качество жизни населения.

- Мачтовые опоры будут выполнены в виде малых архитектурных форм, отвечающих стилистике города. Кроме того, мачты будут иметь двойное назначение — на них установят базовые станции сотовой связи, камеры видеонаблюдения, систему оповещения экстренных служб, - пояснили в администрации.

Новая система мачт позволит обеспечить высокоскоростное покрытие связью всех мобильных операторов, с использованием минимального количества оборудования на опорах, одновременно использовать все технологии связи такие как: GSM, 3G, 5G, LTE.

Кроме того, демонтаж оборудования с крыш домов позволит снизить излучение мобильных устройств.

Изменения связаны с проектом «Умный город», направленный не только на улучшение качества жизни горожан, но и безопасность, и скорость реагирования экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU