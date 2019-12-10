2019-12-10T15:25:01+03:00
Общество

Стало известно, почему на «Горьковской» машинисты объявляют станции сами

Именно на этой станции автоинформаторы хранят гробовое молчание
Ольга НАЗАРКИНА
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Когда поезд прибывает на станцию, автоматически включаются объявления для пассажиров.Когда поезд прибывает на станцию, автоматически включаются объявления для пассажиров.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Станции в поездах петербургской подземки объявляют автоинформаторы, но есть одно исключение. На «Горьковской» это делают сами машинисты. В пресс-службе метрополитена объяснили, почему так происходит именно на этом отрезке синей ветки.

- Обычно, когда поезд прибывает на станцию, автоматически включаются объявления для пассажиров. Для этого существует целая система устройство поездного оповещения (УПО) Располагаются такие устройства между рельсами на станционных путях и на самом составе, - объяснили представители метро.

В случае, если УПО почему-то не сработало, машинист берет микрофон и сам объявляет станции. На «Горьковской» сейчас идет капитальный ремонт путей: шпалы-коротыши меняют на железобетонные опоры. Поэтому УПО демонтировано, и машинисты обращаются к пассажирам сами. Планируется, что работы завершатся к концу августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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