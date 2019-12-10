В матче против «Бенфики» «Зенит» поддержат 1,5 тысячи болельщиков

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-10T15:37:37+03:00

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Сегодня, 10 декабря, решится судьба петербургского «Зенита» в еврокубках. В последней игре с «Бенфикой» сине-бело-голубым нужна только победа хотя для выхода в весеннюю стадию есть варианты даже при ничьей или проигрыше, но думать о них не хочется. А чтобы любимая команда выиграла, с берегов Невы в Португалию приехал внушительный десант зенитовских болельщиков.

- Сегодня на стадионе «Да Луж» ожидается более 45 тысяч зрителей. «Зенит» поддержат до 1,5 тысяч болельщиков, - сообщает пресс-служба петербуржцев.

Напомним, что из-за перебора желтых карточек на игру против «Бенфики» не выйдут Ярослав Ракицкий и Далер Кузяев.

Конечно, результат пока предсказать сложно, а вот предматчевые расклады довольно запутанные. Пока все четыре команды: «Зенит», «Бенфика», «Лион» и «Лейпциг» могут выйти из группы. Причем как в Лигу Чемпионов (первые два места), так и в Лигу Европы (третье).

В последнем случае «Зенит» при определенных раскладах устроит ничья или минимальное поражение, однако даже победа не гарантирует выход в Лигу Чемпионов.

Напомним, что игра начнется в 23:00 по петербургскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU