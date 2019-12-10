2019-12-10T15:37:37+03:00
Спорт

В матче против «Бенфики» «Зенит» поддержат 1,5 тысячи болельщиков

Заключительная игра группового этапа Лиги чемпионов пройдет сегодня, 10 декабря, в Португалии
Петр КИБЕР
Поделиться:
"Зенит" сыграет с "Бенфикой" в Португалии."Зенит" сыграет с "Бенфикой" в Португалии.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 декабря, решится судьба петербургского «Зенита» в еврокубках. В последней игре с «Бенфикой» сине-бело-голубым нужна только победа хотя для выхода в весеннюю стадию есть варианты даже при ничьей или проигрыше, но думать о них не хочется. А чтобы любимая команда выиграла, с берегов Невы в Португалию приехал внушительный десант зенитовских болельщиков.

- Сегодня на стадионе «Да Луж» ожидается более 45 тысяч зрителей. «Зенит» поддержат до 1,5 тысяч болельщиков, - сообщает пресс-служба петербуржцев.

Напомним, что из-за перебора желтых карточек на игру против «Бенфики» не выйдут Ярослав Ракицкий и Далер Кузяев.

Конечно, результат пока предсказать сложно, а вот предматчевые расклады довольно запутанные. Пока все четыре команды: «Зенит», «Бенфика», «Лион» и «Лейпциг» могут выйти из группы. Причем как в Лигу Чемпионов (первые два места), так и в Лигу Европы (третье).

В последнем случае «Зенит» при определенных раскладах устроит ничья или минимальное поражение, однако даже победа не гарантирует выход в Лигу Чемпионов.

Напомним, что игра начнется в 23:00 по петербургскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Апраксин двор может превратиться в новую точку притяжения в Петербурге
«Ключи забыла»: У многоэтажки во Всеволожске заметили испуганную козу
Умер народный артист России Олег Талыпин
В Петербурге и Ленобласти за уик-энд поймали 33 пьяных водителя
Недобросовестных водопользователей Петербурга внесут в «черный список»
Дед Мороз и Йоулупукки встретятся под Выборгом
Стало известно, почему на «Горьковской» машинисты объявляют станции сами
В Кронштадте уберут сотовые антенны с крыш жилых домов
В Петербурге от гриппа привились 2,7 миллиона человек
Прокуратура начала проверку информации о давке при эвакуации в петербургской школе
На станции метро «Дунайская» после протечки «вздыбился мрамор»
Фигуранты по делу о теракте в петербургском метро получили от 19 лет до пожизненного заключения
Пожар охватил цех на Кировском заводе Петербурга
В Пулково задержали авиадебошира с рейса из Сочи
Эрмитаж выберет лучшую новогоднюю игрушку
Петербуржцы возглавили топ самых молчаливых пассажиров такси
В колпинском отделении полиции 17-летнему подростку прошлись дубинкой по ягодицам
Петербуржцев попросили не дарить детям на Новый год конфеты с алкоголем и леденцы
Школьники избили жителя Ленобласти за бутылку водки
Петербуржец во время танцев в гей-клубе делал селфи и потерял «Айфон»
Под Петербургом задержали москвича с 9 килограммами наркотиков
31 декабря в Ленобласти официально сделали выходным днем
Лже-минера задержали пьяным в Сестрорецке