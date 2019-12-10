2019-12-10T16:02:47+03:00
Общество

Дед Мороз и Йоулупукки встретятся под Выборгом

Русский и финский волшебники пожмут друг другу руки 18 декабря
Петр КИБЕР
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Под Выборгом пройдет встеча Деда Мороза и Йоулупукки.Под Выборгом пройдет встеча Деда Мороза и Йоулупукки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Новогодние и рождественские праздники с каждым днем все ближе и ближе, а значит не за горами и приход главного персонажа торжество - Деда Мороза. И пусть не все взрослые в него верят, дети уверены, что новогодние чудеса существуют. А чтобы их было больше, в Ленинградской области русский коллега встретится со своим финским братом Йоулупукки.

- 18 декабря состоится традиционная предновогодняя встреча Деда Мороза из Великого Устюга и Йоулупукки на таможенном переходе «Брусничное» в Выборгском районе Ленобласти, - сообщает пресс-служба областного правительства.

После мероприятий для прессы и дружеского общения оба волшебника отправятся в Лаппеенранту, где состоятся концерт творческого коллектива «Вереск». Русский Дед Мороз пообщается с соотечественниками, живущими ныне в Финляндии, а потом вместе с коллегой посетит один из социальных объектов города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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