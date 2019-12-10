Недобросовестных водопользователей Петербурга внесут в «черный список»

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-10T16:06:21+03:00

Информация о них будет храниться в реестре два года

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В России 5 декабря вступил в силу федеральный закон о внесении изменений в Водный кодекс. В связи с этим в Петербурге будет создан реестр с водопользователями, права которых на использование водных объектов были прекращены, или тек, что уклонился от заключения договора водопользования.

- Данная информация будет направляться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в течение 3 рабочих дней либо с даты вступления в законную силу судебного решения о принудительном прекращении права пользования водным объектом, либо с даты подписания протокола аукциона на право заключения договора водопользования в случае непредставления победителем аукциона подписанного договора, - сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Сведения о недобросовестном водопользователе или участнике аукциона будут находиться в реестре в течение двух лет, либо их могут исключить по решению суда.

В Петербурге этот реестр будет вести Невско-Ладожское бассейновое водное управление.

ИСТОЧНИК KP.RU