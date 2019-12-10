2019-12-10T23:30:09+03:00
Происшествия

«Не шкерю и не наезжаю»: Суд не поверил гендиректору «Метростроя» и заключил его под стражу

Николая Александрова подозревают в хищении 178 миллионов рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фото: объединенная пресс-служба судов ПетербургаФото: объединенная пресс-служба судов Петербурга
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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга не пожалел гендиректора «Метростроя», которого обвиняют в хищении 178 миллионов рублей посредством фиктивного договора на поставку сырья, и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок вполне приличный – до 8 февраля 2020-го, так что Новый год Николай Александров отпразднует без семьи и вне дома.

Руководитель «Метростроя» свою вину не признал и сразу же попросил судью избрать домашний арест или залог в виде квартиры стоимостью 25 миллионов рублей. Защита настаивала на том, что нахождение Александрова под стражей непременно приведет предприятие и 4 тысяч работников к банкротству.

- Александров, высказываясь по поводу ходатайства следствия, пояснил суду, что он «не шкерит» имущество в собственности, а также «не наезжает» на сотрудников правоохранительных органов. Пытался заверить, что он открытый человек и никуда бежать не собирается и следствию противодействовать не будет, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При этом директор «Метростроя» даже не смог назвать свои средние доходы и расходы за месяц. Александрова вот-вот отправят в СИЗО. Одного из его предполагаемых пособников также заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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