2019-12-11T16:38:49+03:00
Происшествия

Экс-инспектора министерства по делам гражданской обороны в Петербурге осудили за взятку

За деньги мужчина закрыл глаза на нарушения правил пожарной безопасности
Лилия КОЗЛОВА
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Экс-госслужащего Петербурга осудили за получение взяткиЭкс-госслужащего Петербурга осудили за получение взяткиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге вынесен приговор местному жителю, который, являясь государственным служащим, брал взятку. В среду, 11 декабря, 31-летнего мужчину признали виновным в том, что он закрыл глаза во время проверок соблюдения правил требований пожарной безопасности.

- Следствием и судом установлено, что с декабря 2011 года по апрель 2018 года мужчина, состоя в должности инспектора отделения надзорной деятельности ГУ Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Санкт-Петербургу получил от местного предпринимателя взятки на общую сумму около 330 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете.

За денежное вознаграждение госслужащий делал поблажки при проведении проверок соблюдения требований пожарной безопасности. То есть за возможность сокрытия части выявленных при проведении проверок нарушений правил пожарной безопасности, позволяющую по результатам проверки избежать либо минимизировать административную ответственность.

В качестве наказания петербуржец получил семь лет условно с испытательным сроком 1,5 года, а также штраф – 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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