2019-12-11T18:24:59+03:00
Общество

Мосты Петербурга «оделись» в новогодние наряды

Праздничной подсветкой украсили 17 городских переправ
Петр КИБЕР
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Мосты Петербурга украсили к Новому году.Мосты Петербурга украсили к Новому году.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Декабрь такой месяц, что избавиться в разговорах от новогодней тематики нет никаких вариантов. Каждая вторая новость - про елки, подарки или украшения. Вот и эта не стала исключением, ведь в Петербурге праздничным убранством украсили городские мосты.

- Светом праздничных гирлянд засверкали большие и малые мосты, в числе которых Дворцовый, Троицкий, Володарский, Биржевой, Первый Инженерный, Первый Садовый, - сообщает пресс-служба «Ленсвета».

Всего сотрудники предприятия смонтировали украшения на 17 переправах Северной столицы. Где-то подсветка была традиционно, а на других мостах появилась впервые. А всего в Петербурге специалистам предстоит подключить к электросетям 5 тысяч «точек» праздничной иллюминации.

В том числе на 59 елках, расположенных в разных районах Санкт-Петербурга. Засверкать они должны не позднее 20 декабря. А 21-го числа всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга зажжет и главную елку города, которая стоит на Дворцовой площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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