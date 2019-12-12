2019-12-12T00:17:38+03:00
Происшествия

Врачи борются за жизнь школьника, сбитого на Таллинском шоссе

16-летний мальчика снесла иномарка, летевшая на красный свет [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Видеозапись страшного ДТП попала в сеть. Фото: vk.com/dorinspbВидеозапись страшного ДТП попала в сеть. Фото: vk.com/dorinspb
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11 декабря около 21:40 на Таллинском шоссе «Форд» снес подростка, переходившего дорогу на зеленый свет по «зебре». Происшествие случилось возле дома №40. Судя по видеозаписи, иномарка неслась на красный сигнал светофора. От удара машины ребенка со всей силы подбросило вверх и мощно приземлило на капот, а после на асфальт. Свидетели аварии тут же побежали к сбитому мальчику. Тот не подавал признаков жизни и неподвижно лежал.

- За жизнь 16-летнего мальчика борются медики. Его состояние оценивают как крайне тяжелое, - передает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

По словам очевидцев, в этот вечер «Форд» пронесся на красный свет и на других перекрестках района. Что насчет страшного ДТП, то водитель отрицает свою вину, хотя видеозапись аварии отвергает какие-либо сомнения насчет того, что он неправ.

Школьника сбили на Таллинском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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