Врачи борются за жизнь школьника, сбитого на Таллинском шоссе
11 декабря около 21:40 на Таллинском шоссе «Форд» снес подростка, переходившего дорогу на зеленый свет по «зебре». Происшествие случилось возле дома №40. Судя по видеозаписи, иномарка неслась на красный сигнал светофора. От удара машины ребенка со всей силы подбросило вверх и мощно приземлило на капот, а после на асфальт. Свидетели аварии тут же побежали к сбитому мальчику. Тот не подавал признаков жизни и неподвижно лежал.
- За жизнь 16-летнего мальчика борются медики. Его состояние оценивают как крайне тяжелое, - передает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте».
По словам очевидцев, в этот вечер «Форд» пронесся на красный свет и на других перекрестках района. Что насчет страшного ДТП, то водитель отрицает свою вину, хотя видеозапись аварии отвергает какие-либо сомнения насчет того, что он неправ.
Школьника сбили на Таллинском шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU