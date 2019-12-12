В Гатчине три недели ищут глухую собаку, сбежавшую в стрессе после смерти хозяйки

СЕГОДНЯ 02:29 2019-12-12T02:29:09+03:00

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В Гатчине уже три неделе продолжаются поиски несчастной собаки, сбежавшей с места страшного ДТП, в котором погибла ее хозяйка. Напомним, 26 ноября на улице 7-й армии «Хонда» насмерть снесла пенсионерку, переходившую дорогу по «зебре» со своим верным псом. Возможно, машина зацепила и собаку.

Перепуганное животное так и не вернулось домой. Родственники погибшей бабушки считают, что собака могла убежать в сторону улиц Урицкого, 7-й армии и Волкова. Поиски пока безрезультатны. Они осложняются тем, что пес старенький и глухой. В беседе с «Комсомолкой» волонтеры назвали приметы потеряшки.

Глухого и старенького пса ищут всей Гатчиной. Фото: vk.com/kotlyarova85

- В холке где-то 25-30 сантиметров, морда вытянутая. Окрас как на фото. На бедре есть большая шишка-опухоль. Кто увидит собаку, пожалуйста, придержите ее и свяжитесь через личные сообщения «Вконтакте», - сообщили «КП-Петербург».

Волонтеры не исключают, что пес может прятаться в гаражах, подвалах и заброшенных домах. Иначе его уже заметили бы неравнодушные горожане, подключившиеся к поискам. Хочется надеяться, что в ДТП собака не пострадала и до сих пор жива.

Пенсионерку с собакой сбили в Гатчине.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU