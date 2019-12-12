2019-12-12T08:40:14+03:00
Дом. Семья

Смелому котенку Сереже из Соснового Бора ищут новый дом

За свою недолгую жизнь хвостатый успел сменить три места жительства и ведет себя очень интеллигентно
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге ищут новый дом смелому котенку СережикуВ Петербурге ищут новый дом смелому котенку СережикуФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге и Ленинградской области ищут новый дом и заботливых хозяев для смелого котика по имени Сережа. В среду, 11 декабря, в группе в соцсети города Сосновый Бор появилось объявление о маленьком хвостатом, который за свои девять месяцев жизни сменил уже три места жительства. И причина не в плохом поведении кота, а в том, что навсегда его пока никто не смог взять.

- Сначала он жил в грязном подвале в центре Петербурга, потом ему неожиданно повезло, и мальчик поехал на передержку, где вскоре освоился, подружился с хозяйским котом и нежно полюбил свою маму, временную хозяйку. Но в июле ему пришлось покинуть и тот временный дом, переехать снова - и опять лишь на время, - рассказали историю котика.

К новому дому Сережик тоже привык, но хозяева не могут оставить его навсегда. Поэтому ему ищут любящих петербуржцев, готовых приютить малыша.

- Котик здоров, привит, кастрирован. Отлично пользуется лотком, кушает сухой корм, не шкодит и дает спать по ночам, - описали достоинства хвостатого.

Сережик мечтает вырасти в большого и смелого домашнего кота и благодарить своих хозяев лаской и бесконечной преданностью. Узнать больше о малыше можно у его куратора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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