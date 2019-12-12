2019-12-12T14:46:50+03:00
Дом. Семья

Фильм про медведя Сеню из петербургского центра помощи животным стал номинантом премии «Золотой орел»

Картина рассказывает о самом маленьком косолапом животном в мире
Лилия КОЗЛОВА
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Фильм "Сенин день" может стать обладателем премии "Золотой орел" / Фото: ВелесФильм "Сенин день" может стать обладателем премии "Золотой орел" / Фото: Велес
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Документальный фильм режиссера Татьяны Скабард «Сенин день» может получить премию «Золотой орел» в 2020 году. Картина попала в список номинантов в категории «Лучший неигровой фильм». Лента рассказывает о самом маленьком в мире медвежонке, у которого почти не было шансов на выживание. Но благодаря заботе волонтеров петербургского центра помощи диким животным «Велес» косолапый прожил 3,5 года.

- Медвежонка, оставшегося без матери нашли в лесу егеря в Архангельской области. Его собирались выпустить в Калевальский национальный парк, но это оказалось невозможным из-за состояния животного. Почти годовалый медведь весил всего 10 килограммов. Обычно так выглядят трехмесячные медвежата, - рассказали в центре «Велес».

У него была крайняя степень истощения, воспаление легких, он не мог жевать твердую пищу и стоять на задних лапах. Изначально планировалось усыпить животное, так как оно бы не смогло выжить в дикой природе. Однако руководство «Велеса» взяло его себе, чтобы выходить. Они боролись за его жизнь, проводили сложные операции, чтобы спасти малыша.

В возрасте трех лет Сеня весил всего 20 килограммов, что в 6-10 раз меньше обычного медведя, а в холке достигал 45 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Фильм про медведя Сеню из петербургского центра помощи животным стал номинантом премии «Золотой орел»
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