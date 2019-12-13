Из-за сбоя в работе семафоров утром на Белоостровском направлении опаздывали электрички
Десятки петербуржцев утром 13 декабря опоздали на работу. Причиной для неприятностей стали задержки в движении пригородных электричек. А те возникли из-за сбоя в работе семафоров на Белоостровском направлении.
- 13 декабря 2019 года, в 7:13 на перегоне Сестрорецк – Белоостров Октябрьской железной дороги была обнаружена неисправность устройств сигнализации, централизации и блокировки, в связи с чем были задержаны пригородные поезда, следующие на Сестрорецком направлении в сторону Санкт-Петербурга и обратно, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Через полтора часа, в 8:31 неисправность устранили, но четыре электрички успели прилично задержаться. Максимальное опоздание составило 40 минут. На данный момент поезда практически полностью вернулись в график, однако некоторые незначительные сбои еще возможны.
В дирекции ОЖД приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU