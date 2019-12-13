В Ленобласти частный дом гражданина Уругвая обокрали на 15 миллионов рублей
Крупный улов попался грабителям, которые влезли в частный дом, расположенный в поселке Борисова Грива Всеволожского района Ленобласти. Воспользовавшись отсутствием хозяев, злоумышленники вынесли денег и ценностей больше чем на 15 миллионов рублей.
- 12 декабря в 09:42 в полицию поступило сообщение, что неизвестный через деревянный забор проник на дачный участок в садоводстве «Наука», через незакрытую входную дверь вошел в кирпичный дом, нашел ключи от сейфа, из которого совершил хищение 196 000 евро, трех золотых колец, мобильного телефона и монеты из золота, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Достались домушнику и просроченные банковские карты. Общий ущерб хозяин оценил в 15 миллионов 126 тысяч рублей.
Интересно, что пострадавшим оказался нигде не работающий гражданин Уругвая, который приехал в Россию с частным визитом в 2018 году, да так и остался.
Служебная собака взяла след, но в 150 метрах он оборвался. Здесь неизвестный сел в машину и уехал. За кражу в крупном размере ему грозит от 5 до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU