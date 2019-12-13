В Ленобласти частный дом гражданина Уругвая обокрали на 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-13T12:06:22+03:00

В Ленобласти дом гражданина Уругвая обокрали на 15 миллионов рублей. Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Крупный улов попался грабителям, которые влезли в частный дом, расположенный в поселке Борисова Грива Всеволожского района Ленобласти. Воспользовавшись отсутствием хозяев, злоумышленники вынесли денег и ценностей больше чем на 15 миллионов рублей.

- 12 декабря в 09:42 в полицию поступило сообщение, что неизвестный через деревянный забор проник на дачный участок в садоводстве «Наука», через незакрытую входную дверь вошел в кирпичный дом, нашел ключи от сейфа, из которого совершил хищение 196 000 евро, трех золотых колец, мобильного телефона и монеты из золота, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Достались домушнику и просроченные банковские карты. Общий ущерб хозяин оценил в 15 миллионов 126 тысяч рублей.

Интересно, что пострадавшим оказался нигде не работающий гражданин Уругвая, который приехал в Россию с частным визитом в 2018 году, да так и остался.

Служебная собака взяла след, но в 150 метрах он оборвался. Здесь неизвестный сел в машину и уехал. За кражу в крупном размере ему грозит от 5 до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU