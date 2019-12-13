Крыса-оракул предскажет в Петербурге курс доллара на 2020 год

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-13T12:37:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Символ будущего года - крыса предскажет курс доллара на 2020 год. Свой выбор грызун-оракул сделает на глазах сотен зрителей в воскресенье, 15 декабря, на выставке домашних животных «Зоошоу» в петербургском «Экспофоруме». Важный момент состоится в 12:30 часов.

- Оракул по имени Хмеймим из Вороньего гнезда – это самец лысой крысы с черными бровями из шерсти предстанет перед публикой в праздничном наряде, вязаной шапочке оленьих рогов, - рассказали организаторы выставки.

Предсказание крыса-олень сделает с помощью мисок с едой, рядом с которыми будут расположены таблички с вариантами цен за один доллар. Какую мисочку выберет оракул, такой курс мировой валюты и будет в 2020 году.

Также в честь Нового года в выставке будет открыта интерактивная зона «Крысы – символ 2020 года». Петербуржцам расскажут о правильном содержании пушистых питомцев, дадут советы по кормлению и уходу. Также посетители смогут понаблюдать за необычными соревнованиями грызунов: джампинг, конкурс «крысы-кантоходцы», соревнования по боулингу среди песчанок и конкурс красоты грызунов «Русская КРЫСавица».

ИСТОЧНИК KP.RU