2019-12-13T12:44:35+03:00
Происшествия

Красные пятна в прудах усадьбы Александрино напугали жителей Ульянки

Выяснять причину загрязнения воды будет Росприроднадзор
Петр КИБЕР
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В прудах усадьбы Александрино нашлись красные пятна. Фото: vk.com/ulyanka_ekologiaВ прудах усадьбы Александрино нашлись красные пятна. Фото: vk.com/ulyanka_ekologia
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Очередные экологические проблемы беспокоят жителей Санкт-Петербурга. На этот раз переполошились обитатели Юго-Запада. Здесь в усадьбе Александрино исторического района Ульянка на прудах образовалась красная пленка.

- Красные пятна в воде, добрались и до прудов Александрино, - пишут местные жители в паблике «Ульянка. Экология».

По словам общественников, после их обращения на место приезжали сотрудники Росприрорднадзора и взяли пробы воды, однако объем оказался недостаточным, чтобы провести точный анализ. Поэтому на следующей неделе инспектора ведомства вновь приедут в Александрино, чтобы снова отобрать воду из пруда.

Известно, что в пруд вода попадает по сливу «Водоканала», но он закрыт, поэтому источник происхождения красной взвеси на поверхности водоема остается загадкой.

Сейчас в здании усадьбы располагается художественная школа. Фото: vk.com/ulyanka_ekologia

Сейчас в здании усадьбы располагается художественная школа. Фото: vk.com/ulyanka_ekologia

Справка «КП»:

Усадьба Александрино, она же дача графа Чернышева, основана в 1714 году. Через 50 лет здесь было построено здание загородного имения. Современный адрес - проспект Стачек 226. На данный момент тут располагается детская художественная школа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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