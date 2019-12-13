Создание туристического кластера «Горская» в Петербурге подорожало до 60 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-13T13:10:19+03:00

Пока на бывшей стройплощадке КЗС только свалки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока на месте будущего комплекса одни только свалки

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Власти Петербурга раскрыли детали создания развлекательного комплекса «Горская» с парком и IT-кластером. Он должен появиться на северо-западе города недалеко от поселка Лисий нос, на территории бывшей строительной площадки КЗС.

Реализация проекта, по новым данным, потребует инвестиций на 60 млрд рублей. В октябре власти города заявляли, что эта сумма будет на 10 млрд меньше.

- До 2049 года комплекс принесет прибыль в федеральный и городской бюджеты почти на 450 млрд рублей. Кроме того, в Петербурге появится 40 тыс. новых рабочих мест, - рассказали в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Маркова.

Общая площадь застройки составит 700-900 тыс. кв. метров. Реализовывать проект будут в три этапа. На первом этапе планируется создать тематический парк исторических постановок и мероприятий, зону IT-кластера, парковую зону, зоны транспортно-пересадочного узла и объектов инженерной инфраструктуры.

Спортивную зону и набережную возведут на втором этапе, а третьем — зону яхтенной марины, вокзал скоростных судов и гостиницу.

Марков считает, что место для этого кластера выбрано идеально.

Пока на бывшей стройплощадке КЗС только свалки. Но, как заверили в пресс-службе, администрация Приморского района уже разработала проект по их ликвидации.

ИСТОЧНИК KP.RU