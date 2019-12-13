Женщину с коляской сбили на пешеходном переходе в Петербурге
В Петербурге под колеса автомобиля попала женщина с коляской. Утром в пятницу, 13 декабря, горожанка с ребенком переходила дорогу по пешеходному переходу на Ленской улице, когда на нее налетела белая иномарка. Карета скорой помощи, приехавшая на место аварии, госпитализировала малыша.
- Напротив дома 2, корпус 1, на Ленской улице сбили женщину с коляской, пострадал ребенок, - сообщил очевидец.
В соцсети между петербуржцами разразился спор. Горожане стали винить в аварии не только водителя, который не притормозил перед пешеходным переходом и остановился только через 10 метров после него, но и женщину с коляской.
- Сто процентов мамаша переходила, толкая коляску перед собой. Коляску на переходе надо везти сбоку, - заявил один из участников обсуждения.
- Не надо оправдывать водителя, сваливая вину на мать. Он должен был притормозить перед пешеходным переходом, а не нестись как угорелый, - возразили другие.
О состоянии пострадавшего малыша на данный момент ничего не известно. А вот кто виноват в данной ситуации, предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU