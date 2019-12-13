Под Петербургом нашли 23 тысячи бутылок поддельной водки и коньяка

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-13T13:30:44+03:00

В Ленобласти прикрыли подпольный водочный цех. Фото: Кадр с видео / ГУ МВД по СПб и ЛО

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Крупный подпольный цех по разливу поддельной водки и коньяка накрыли полицейские в Ленинградской области. В неприметном гараже в поселке Лепсари Всеволожского района сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили 23 тысячи бутылок готовой продукции и 19 тысяч литров спирта.

- 11 декабря 2019 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками УБЭП ГУ МВД России совместно с сотрудниками межрегионального управления Росалкогольрегулирования и бойцами Росгвардии пресечена деятельность незаконного производства алкогольной продукции, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

В «гости» к бутлегерам стражи порядка порядка наведались под покровом темноты. Они проломили стену склада, в котором скрывалось производство. Там же нашлись и работники цеха, большинство из которых были приезжими.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за использование поддельных акцизных марок. Организатором подпольного заводика грозит как крупный штраф, так и до 12 лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/749569" frameborder="0"></iframe> В Ленобласти накрыли цех по разливу паленой водки.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU