Появилось видео погони с задержанием свадебного кортежа, устроившего стрельбу в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-13T13:40:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Петербурга произошла погоня за свадебным кортежем. Вечером в четверг, 12 декабря, молодожены и их гости с «большим размахом» отмечали праздник, да так, что некоторые из них устроили стрельбу с нападением на водителя проезжавшей мимо «Газели». Испуганный автомобилист вызвал полицию, которая задержала хулиганов.

- На пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала произошел дорожный конфликт между водителем «Газели» и двумя мужчинами, которые вышли из автомобилей Mercedes и Audi. Один из них стал угрожать пистолетом, потом выстрелил в воздух. Второй ударил ногой водительскую дверь грузовика и боковое зеркало, - сообщает главное управление МВД.

Сотрудники ГИБДД нагнали хулиганов на Садовой улице. Видео погони опубликовали «Невские новости». В итоге были задержаны четверо мужчин в возрасте от 17 до 30 лет, трое из них уроженцы Закавказья. У одного изъяли газовый пистолет.

В ходе проверки правоохранители установили, что стрелял 25-летний мужчина, у которого за плечами уже есть судимость за нарушение ПДД. В отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU