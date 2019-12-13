На ЗСД введут оплату проезда банковскими картами

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-13T13:53:59+03:00

Рассчитаться также можно будет и по технологии NFC со смартфона

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Свершилось! Через несколько лет после открытия движения по Западному скоростному диаметру, оплатить проезд станет возможно те только наличными или транспондером, но и банковскими картами. Первые терминалы появятся на въезде и съезде в районе набережной реки Екатерингофки.

- На крайних правых полосах пунктов оплаты ЗСД с 22 часов 00 минут 14 декабря начинается работа автоматов приема платежей (АПП), - сообщает пресс-служба компании-оператора ЗСД «Магистраль Северной столицы».

Надо сказать, что на этих же полосах работает и оплата транспондерами, при которой автомобилистам не надо останавливаться. Именно поэтому, чтобы не создавать пробок, работать АПП будут только по ночам и в межпиковые периоды днем.

Впрочем, путаница и трудности в первое время скорее всего неизбежны, так что автомобилистам стоит ждать пробок и метаний запутавшихся воителей.

На АПП можно самостоятельно оплатить проезд банковской картой, а также устройствами с поддержкой NFC-технологии: смартфонов, умных часов и т.п. А вот наличными - нельзя. В скором времени подобные терминалы появятся и на остальных участках ЗСД.

ИСТОЧНИК KP.RU