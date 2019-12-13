2019-12-13T14:15:44+03:00
Общество

Умер крупнейший архитектор-реставратор деревянного зодчества

Владимир Рахманов скончался в Петербурге на 70-м году жизни
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге умер архитектор и реставратор деревянного зодчества Владимир Рахманов / Фото: Музей-заповедник "Кижи"В Петербурге умер архитектор и реставратор деревянного зодчества Владимир Рахманов / Фото: Музей-заповедник "Кижи"
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В Петербурге умер крупнейший архитектор и реставратор деревянного зодчества Владимир Рахманов. Мастер скончался в среду, 11 декабря, на 70-м году жизни. Почти полвека он занимался он занимался сохранением шедевров российского зодчества, включая всемирно известные святыни Валаама, Северной столицы и Москвы. Его работы стали классикой реставрации, ее образцом, эталоном.

- Уход Владимира Степановича — невосполнимая утрата. С ним ушел целый мир: так много умел и знал этот человек, столь многих любил, и столь многие любили его. Вместе с тем, он оставил нам и будущим поколениям богатейшее наследство, которое нам предстоит сберечь и преумножить, - выразил соболезнования коллектив карельского музея «Кижи», с которым работал Владимир Степанович.

Последней работой мастера стала реставрация Преображенской церкви на острове Кижи, которая завершилась 15 ноября 2019 года. Рахманов знал каждый из ста элементов самого большого и сложного деревянного храма на земле. Коллеги архитектора отмечают, что этот проект не имеет аналогов в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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