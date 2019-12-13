Две машины провалились в яму из-за разлива кипятка на улице Маршала Новикова

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-13T14:24:17+03:00

На улице Маршала Новикова в промоину с горячей водой "нырнули" две "Лады". Фото: vk.com/spb_today

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Серьезная коммунальная авария произошла днем 13 декабря в Приморском районе Санкт-Петербурга. На улице Маршала Новикова прорвало трубу с горячей водой, из-за чего на проезжую часть вылился кипяток. Все заволокло паром, а две припаркованные машины провалились в промоину.

- В 12:48 поступил сигнал о вытекании теплоносителя по адресу: ул. Маршала Новиков, 36. На локализацию прибыли две аварийно-восстановительные бригады. По предварительной информации, технологическое нарушение возникло на трубопроводе диаметром 400 мм в промзоне Коломяги, -сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Коммунальщики уже определили и локализовали место прорыва в промзоне и пообещали не отключать от тепла жилые дома.

Что касается пострадавших автомобилей, то весь ущерб их владельцам будет выплачен страховой компанией.

В ГУП «ТЭК СПб» напоминают, что оказавшись с метом аварии ни в коем случае нельзя ходить по местам парения или вытекания воды. Также необходимо выполнять указания работников экстренных и коммунальных служб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/749584" frameborder="0"></iframe> На улице Маршала Новикова прорвало трубу с горячей водой.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU