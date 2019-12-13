На 8 часов задержан рейс из Петербурга в Наманган

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-13T14:28:51+03:00

В Петербурге на 8 часов задержан рейс в Намаган Фото: Александр ГЛУЗ

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В аэропорту Пулково на 8 часов задержан самолет в город Наманган. В пятницу, 13 декабря, рейс HY 644 авиакомпании Uzbekistan Airways перенес вылет самолета на поздний вечер. Поэтому, жителям и гостям Петербурга придется поменять свои планы для того, чтобы не проводить впустую целый день в зале ожидания аэропорта.

- Самолет рейса HY 644 из Петербурга в узбекский город Наманган вылетит в 23:30 часов, а не в 14:55 часов, как планировалось изначально, - говорится в информационном табло на сайте Пулково.

Причины такой долгой задержки пока что не сообщаются. Отмечается, что регистрация на рейс будет открыта с 21:30 до 22:30 часов. Посадка на самолет с 22:50 до 23:20 часов.

Также известно о задержке рейса IO 646 перевозчика «Ираэро» из Петербурга в Нижний Новгород. Вместо 20:15 часов вылет назначен на 21:50 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU